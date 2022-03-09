Події

13:17 09.03.2022

Полонених російських окупантів зберуть в одному місці – Денисенко

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Полонених російських окупантів зберуть в одному місці – Денисенко

Взятих в полон російських окупантів буде зібрано в одному місці, а питання щодо залучення їх до відновлення зруйнованих під час війни українських населених пунктів буде вирішено пізніше, заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

"Наразі у нас ключове завдання - зібрати їх в одному місці, тому що вони нині перебувають у дуже багатьох місцях", - сказав Денисенко під час національного марафону українських телеканалів у середу.

Він наголосив, що після цього буде ухвалено рішення, як залучати полонених до роботи з відновлення інфраструктури.

Радник міністра також розповів, що в Україні "протягом двох тижнів – фактично немає злочинів, окрім мародерства".

Теги: #рф #полонені
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