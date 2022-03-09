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13:11 09.03.2022

Російські окупанти ввели в Херсонську область підрозділи Росгвардії для боротьби з акціями протесту, затримано понад 400 українців - Генштаб ЗСУ

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Російські окупанти ввели в Херсонську область підрозділи Росгвардії для боротьби з акціями протесту, затримано понад 400 українців - Генштаб ЗСУ

Через завзятий опір жителів Херсонської області, які вже кілька днів поспіль виходять на акції протесту проти російських окупантів, останні ввели в регіон підрозділи Росгвардії, які затримали вже понад 400 українців, повідомляє Генштаб ЗСУ в середу.

"У зв’язку з шаленим супротивом мешканців міста Херсон окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим, для чого до Херсонської області введено підрозділи Росгвардії, що здійснили неправомірне затримання понад 400 громадян України", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/268420482137704

Теги: #херсонщина #затримання #окупанти
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