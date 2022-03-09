Події

08:17 09.03.2022

Москва може залучити військових із Придністров'я до війни з Україною – Генштаб ЗСУ

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УКРАЇНА – Росія може залучити до війни з Україною військовослужбовців невизнаної Придністровської молдовської республіки у кількості до 800 осіб, вважають у Генеральному штабі Збройних Сил України

"Зафіксовано випадки відрахування юнаків призовного віку із вузів РФ з метою поповнення резерву армії загарбників. Окупантами не виключається можливість залучення до війни з Україною військовослужбовців невизнаної придністровсько-молдовської республіки у кількості до 800 осіб, проте морально-психологічний стан цього особового складу залишається на низькому рівні", - повідомляє Генштаб у Telegram.

За наявною інформацією, у зв'язку з численними втратами особового складу противник продовжує проводити "приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів на тимчасово окупованій території АР Крим, Краснодарському краї та окремих районів Донецької та Луганської областей; активізував діяльність із набору добровольців для війни на території України", йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/268272335485852

Теги: #рф #війна #резерви
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