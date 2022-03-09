Японія доправила Україні бронежилети, одяг та їжу
Сили самооборони Японії відправили бронежилети та іншу нелетальну допомогу Україні, повідомляє телеканал NHK.
Транспортний літак KC-767 вилетів у вівторок увечері з авіабази Комакі у префектурі Айті до Польщі, яка межує з Україною. Крім бронежилетів, Японія відправила в Україну зимовий одяг і запаси продовольства.
Зазначається, що Японія вперше надає бронежилети іншій країні.
За даними Міністерства оборони, Японія також планує доставити в Україну інші предмети першої необхідності, такі як продукти харчування, засоби гігієни, фотоапарати, електрогенератори, намети та зимовий одяг.
На пресконференції у вівторок головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно заявив, що для Японії та її національної безпеки "критично важливо" надавати підтримку Україні.