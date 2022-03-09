Події

07:11 09.03.2022

Японія доправила Україні бронежилети, одяг та їжу

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Сили самооборони Японії відправили бронежилети та іншу нелетальну допомогу Україні, повідомляє телеканал NHK.

Транспортний літак KC-767 вилетів у вівторок увечері з авіабази Комакі у префектурі Айті до Польщі, яка межує з Україною. Крім бронежилетів, Японія відправила в Україну зимовий одяг і запаси продовольства.

Зазначається, що Японія вперше надає бронежилети іншій країні.

За даними Міністерства оборони, Японія також планує доставити в Україну інші предмети першої необхідності, такі як продукти харчування, засоби гігієни, фотоапарати, електрогенератори, намети та зимовий одяг.

На пресконференції у вівторок головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно заявив, що для Японії та її національної безпеки "критично важливо" надавати підтримку Україні.

Теги: #японія #допомога
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