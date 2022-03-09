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05:57 09.03.2022

Рішення про те, чи передавати літаки Україні, що належать Польщі, ухвалює польський уряд – Кірбі

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Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що рішення про передачу польських літаків в Україну ухвалює уряд Польщі.

"Зараз ми перебуваємо у контакті з польським урядом після опублікованої сьогодні заяви. Як ми вже говорили, рішення про передачу польських літаків Україні зрештою залишається за польським урядом", - йдеться у заяві.

Також Кірбі додав, що "перспектива того, що винищувачі, які "перебувають у розпорядженні уряду Сполучених Штатів Америки", вилетять з бази США/НАТО в Німеччині і пролетять у повітряному просторі, який оспорюється з Росією через Україну, викликає серйозне занепокоєння у всього альянсу НАТО".

Він наголосив, що США продовжить консультації з Польщею та іншими союзниками щодо НАТО з цього питання та складних проблем логістики, але не вважає пропозицію Польщі обґрунтованою.

Як повідомлялося, 8 березня Польща передасть усі свої винищувачі МіГ-29 США.

Джерело: https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/2960180/statement-by-pentagon-press-secretary-john-f-kirby-on-security-assistance-to-uk/

Теги: #сша #нато #польща #літаки
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