США надсилають дві батареї ЗРК Patriot до Польщі - представник EUCOM

США надсилають дві батареї ЗРК (зенітно-ракетні комплекси) Patriot до Польщі для протидії будь-якій потенційній загрозі союзникам США та НАТО, повідомив представник Європейського командування (EUCOM) американських збройних сил Адам Міллер.

"За вказівкою міністра оборони та на запрошення наших польських союзників генерал Волтерс, командувач Європейського командування США, наказав армії США в Європі та Африці перемістити дві батареї Patriot до Польщі", - цитує телеканал CNN Міллера.

"Це розумний захід захисту сил, який лежить в основі нашої прихильності до П'ятої статті (статуту НАТО - ІФ) і жодним чином не буде підтримувати будь-які наступальні операції", - зазначив він.

Уточнюється, що кожен крок, який буде вжито, "спрямований на стримування агресії та заспокоєння наших союзників".