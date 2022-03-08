Події

21:30 08.03.2022

Польща передає усі свої МіГ-29 у розпорядження США - МЗС

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Польща передає усі свої МіГ-29 у розпорядження США - МЗС

Польща передає усі свої винищувачі МіГ-29 США і просить Вашингтон надати їй американські літаки, що були у використанні, з відповідними експлуатаційними можливостями.

"Влада Республіки Польща після консультацій між президентом і урядом готова негайно і безкоштовно розвернути всі свої винищувачі МіГ-29 на авіабазі Рамштайн і надати їх у розпорядження уряду Сполучених Штатів Америки. Одночасно Польща просить США надати нам вживані літаки із відповідними можливостями", - наголошується в заяві Міністерства закордонних справ Польщі у вівторок.

Польща готова негайно встановити умови покупки літаків.

"Польський уряд також просить інших союзників з НАТО — власників літаків МіГ-29 — діяти так само", - наголошується в заяві.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що США шукають спосіб швидко поповнити запаси польських винищувачів, щоб Польща могла надати Україні свої бойові літаки.

Теги: #польща #літаки
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