Події

21:11 08.03.2022

Джонсон заявив про необхідність розробки плану Маршалла для України, щоб допомогти відновити країну після вторгнення РФ

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив лідерам країн Вишеградської групи (Польща, Угорщина, Словаччина та Чехія), що необхідно розробити "план Маршалла для України", щоб допомогти відновити країну після вторгнення до неї Росії, повідомляє Financial Times.

"Після саміту у вівторок між Великою Британією та чотирма країнами Вишеградської групи — Чеською Республікою, Угорщиною, Польщею та Словаччиною — один із учасників зустрічі сказав, що рефрен п'яти лідерів був: "ми можемо відновити Україну", хоча точні деталі того, як такі зусилля щодо реконструкції можуть бути профінансовані, все ще знаходяться на ранній стадії", - йдеться у статті на сайті Financial Times у вівторок.

Зазначається, що союзники Джонсона заявили, що одним із джерел грошей може бути конфіскація та продаж лондонської власності підсанкційних олігархів, пов'язаних із президентом Росії Володимиром Путіним.

Джерело: https://www.ft.com/content/a29d2d7d-fb07-4976-bd76-45100df07bbf?fbclid=IwAR2gAktKO9B-oCpGKC6r929pobmk4Vz_PYim3dmvz1DJ-0

Теги: #план #британія #джонсон #маршала
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