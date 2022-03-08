Події

20:37 08.03.2022

Кулеба та Бербок обговорили способи захисту мирного населення України від військових злочинів РФ та забезпечення гуманітарних коридорів

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок способи захисту мирного населення України від військових злочинів РФ та забезпечення гуманітарних коридорів.

"Поговорив із Анналеною Бербок про способи захисту мирного населення України від військових злочинів Росії, забезпечення гуманітарних коридорів. Тиск на Росію має ще більше посилитися, обороноздатність України зміцнитися. Членство України в ЄС зміцнить ЄС та надихне героїчний український народ", - написав Кулеба у Twitter у вівторок.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1501260833409490947?s=20&t=FZLx_aepQXeD3fMA8msVDg

Теги: #фрн #кулеба #бербок
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