Події

11:33 08.03.2022

У МЗС України закликають Росію виконати свої зобов'язання щодо припинення вогню в районі функціонування гумкоридору із Сум до Полтави

1 хв читати

Міністерство закордонних справ України закликає Росію виконати свої зобов'язання щодо припинення вогню в районі функціонування гуманітарного коридору із Сум до Полтави, повідомив речник відомства Олег Ніколенко.

"Сьогодні узгоджено гуманітарний коридор для евакуації цивільних осіб, включаючи іноземних студентів, із Сум до Полтави. Ми закликаємо Росію виконати свої зобов'язання щодо припинення вогню, утриматися від дій, які ставлять під загрозу життя людей, і дозволити доставку гуманітарної допомоги", - написав Ніколенко у Твітері у вівторок.

Джерело: https://twitter.com/OlegNikolenko_/status/1501120538772750336

Теги: #мзс #заклик #гумкоридор
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:08 08.03.2022
Гуманітарний коридор для міста Суми має запрацювати у вівторок, перша колона розпочне рух о 10:00 - Верещук

Гуманітарний коридор для міста Суми має запрацювати у вівторок, перша колона розпочне рух о 10:00 - Верещук

06:30 08.03.2022
Китай закликав Росію та Україну до переговорів

Китай закликав Росію та Україну до переговорів

23:02 07.03.2022
Кулеба підтвердив зустріч із Лавровим 10 березня

Кулеба підтвердив зустріч із Лавровим 10 березня

22:35 07.03.2022
Кулеба підтвердив зустріч із Лавровим 10 березня

Кулеба підтвердив зустріч із Лавровим 10 березня

15:29 07.03.2022
Головком ЗСУ закликав жителів окупованих територій долучитися до руху спротиву загарбникам

Головком ЗСУ закликав жителів окупованих територій долучитися до руху спротиву загарбникам

14:55 07.03.2022
Блінкен заявив про драматичний вплив санкцій на економіку Росії

Блінкен заявив про драматичний вплив санкцій на економіку Росії

14:05 07.03.2022
Глави МЗС Туреччини, України та РФ проведуть тристоронню зустріч в Анталії - ЗМІ

Глави МЗС Туреччини, України та РФ проведуть тристоронню зустріч в Анталії - ЗМІ

13:27 07.03.2022
Харківська облрада закликає негайно закрити небо над Україною

Харківська облрада закликає негайно закрити небо над Україною

12:50 07.03.2022
КМДА просить киян, які мають фінансову й технічну можливість, оплатити житлово-комунальні послуги

КМДА просить киян, які мають фінансову й технічну можливість, оплатити житлово-комунальні послуги

08:38 07.03.2022
"Закрийте небо, щоб врятувати наших дітей!": Депутати місцевих рад по всій Україні звертаються до НАТО

"Закрийте небо, щоб врятувати наших дітей!": Депутати місцевих рад по всій Україні звертаються до НАТО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна просить Ізраїль про засоби захисту для своєї армії

У Сумах на місці авіаудару знайдено тіла 21 жителя, зокрема двох дітей, відкрито справу - облпрокуратура

Окупанти перешкоджають евакуації – голова Київської ОДА

Зеленський: Я готовий до діалогу, але ми не готові до капітуляції

Подоляк про гуманітарний коридор у Сумах: Віримо, що автори коридорів у країну, куди ніхто не хоче евакуюватися, не зачинять двері й ніхто не постраждає

ОСТАННЄ

Україна просить Ізраїль про засоби захисту для своєї армії

Із Пущі-Водиці евакуювали 520 людей, їх розмістили в дитсадках – КМДА

У Сумах на місці авіаудару знайдено тіла 21 жителя, зокрема двох дітей, відкрито справу - облпрокуратура

Окупанти перешкоджають евакуації – голова Київської ОДА

Зеленський: Я готовий до діалогу, але ми не готові до капітуляції

Мер Ірпеня отримав загрозу з вимогою здати місто окупантам

Евакуація з Ірпеня триває - голова Київської ОДА

Запрацював гуманітарний коридор із Сум до Полтави - голова Полтавської обладміністрації

Із Харкова поїздами евакуювали 600 тис. жителів, Ізюм в облозі - голова обладміністрації

Подоляк про гуманітарний коридор у Сумах: Віримо, що автори коридорів у країну, куди ніхто не хоче евакуюватися, не зачинять двері й ніхто не постраждає

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА