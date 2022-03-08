У МЗС України закликають Росію виконати свої зобов'язання щодо припинення вогню в районі функціонування гумкоридору із Сум до Полтави

Міністерство закордонних справ України закликає Росію виконати свої зобов'язання щодо припинення вогню в районі функціонування гуманітарного коридору із Сум до Полтави, повідомив речник відомства Олег Ніколенко.

"Сьогодні узгоджено гуманітарний коридор для евакуації цивільних осіб, включаючи іноземних студентів, із Сум до Полтави. Ми закликаємо Росію виконати свої зобов'язання щодо припинення вогню, утриматися від дій, які ставлять під загрозу життя людей, і дозволити доставку гуманітарної допомоги", - написав Ніколенко у Твітері у вівторок.

Джерело: https://twitter.com/OlegNikolenko_/status/1501120538772750336