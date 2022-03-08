Україна просить Ізраїль про засоби захисту для своєї армії

Україна вдячна Ізраїлю за зусилля щодо припинення російської агресії проти Української держави та допомогу українським біженцям, проте звертається про засоби індивідуального захисту для українських військовослужбовців – шоломи та бронежилети. Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив ізраїльським журналістам у Тель-Авіві.

«Я не знаю, чому люди бояться надавати засоби захисту. Хіба це зброя? Це можна зробити просто. Я сподіваюся, що уряд Ізраїлю зможе надати нам хоча б такі речі, які допоможуть урятувати життя українців. Ми давно ведемо переговори з урядом Ізраїлю про боєприпаси, спорядження та засоби самозахисту, у тому числі про шоломи та бронежилети, але поки що не дійшли згоди», - сказав він.

Євген Корнійчук наголосив, що Україна високо цінує факт відвідування Москви прем'єр-міністром Ізраїлю для переговорів щодо припинення російської агресії.

«Ми цінуємо це і сподіваємося, що всі зусилля покладуть край кровопролиттю. Для нас зараз це геноцид, що мало чим відрізняється від вашої ситуації під час війни Судного дня 1973 року. На жаль, ми маємо справу зі значно сильнішим противником і значно більшою кількістю жертв, тому спасибі за ваші спроби посередництва», - зазначив він.

Глава диппредставництва також подякував ізраїльській стороні за гуманітарну та медичну допомогу постраждалим українцям та намір створити польовий шпиталь в Україні.

«Ми боремося за свою незалежність і робитимемо це доти, поки не станемо вільними», - сказав Євген Корнійчук.