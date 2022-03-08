За один день у Нідерландах для України зібрали понад EUR106 млн

У Нідерландах у рамках дня акції, присвяченої збору коштів для жертв війни в Україні, було зібрано понад EUR106 мільйонів.

Підсумки збору коштів були оголошені в прямому ефірі програми Samen in Actie for Ukraine ("Разом для України"), яка одночасно транслювалася на телеканалах NPO 1, RTL 4 та SBS 6.

"Це попередня сума. Очікується, що найближчими днями вона збільшиться. Акція була ініційована одинадцятьма гуманітарними організаціями, які розпочали кампанію для України минулого понеділка. Виручені кошти підуть на житло, медичну допомогу та чисту питну воду для постраждалих українців", - повідомляє у вівторок NOS.

Із цієї суми EUR15 мільйонів було виділено урядом Нідерландів.

За даними NOS, акція для України тепер є третьою за успішністю збору коштів: найбільше принесла акція допомоги постраждалим від цунамі в Азії у 2004 році, яка становила EUR208 мільйонів. Після землетрусу на Гаїті у 2010 році було зібрано EUR111 мільйонів.

Акція відбулася у прямому ефірі на десяти радіостанціях та у соціальних мережах з 06:00 до 21:00 понеділка, діджеї яких грали пісні, які люди могли запросити в обмін на пожертвування. Доходи від рекламних пауз також пішли на збір коштів.