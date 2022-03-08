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06:21 08.03.2022

Військову допомогу Україні постачають США та ще 14 країн - Пентагон

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Наразі військова допомога Україні надходить із 15 країн світу, повідомив журналістам прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

Він підтвердив на брифінгу, що США продовжують відправку військових вантажів до України, додавши, що "це стосується не лише нас, а й 14 інших країн". За його словами, у США впевнені, що "ці вантажі потрапляють до рук українських військових".

Кірбі сказав, що міністр оборони США Ллойд Остін "минулими вихідними наказав направити зі Сполучених Штатів додатково приблизно 500 військовослужбовців США до місць дислокації в Європі для посилення сил США, які вже перебувають на східному фланзі НАТО".

Цей персонал "буде розміщений таким чином, щоб реагувати на нинішню обстановку навколо України та зміцнити потенціал стримування та оборони альянсу НАТО".

"Ці заходи мають тимчасовий характер і постійно коригуватимуть відповідно до вимог, які диктуватимуть умови", - зазначив чиновник.

Він наголосив: "Як раніше говорив президент Байден, ми не вводимо, і не вводитимемо війська в Україну".

Теги: #сша #нато #підтримка
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