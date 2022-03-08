Мобільний зв'язок на Харківщині забезпечено на 80% території, на Сумщині на 57% території

Мобільні мережі в Україні працюють стабільно, найбільші проблеми забезпечення мобільного зв'язку та інтернету є в районах, де відбуваються активні бойові дії.

Як зазначено в повідомленні в телеграм-каналі Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації, станом на 22:00 7 березня 2022 року в Харківській області мобільний зв'язок забезпечено на 80% території, у Сумській області – на 57% території. Вживають заходів щодо відновлення роботи мереж та інфраструктури.

На Херсонщині спільними зусиллями операторів мобільного зв'язку та Держспецзв'язку вживають заходів щодо відновлення роботи української телекомунікаційної інфраструктури.

На 100% забезпечено переадресацію дзвінків на номери екстрених служб 101, 102, 103, 104, завдяки чому громадяни можуть додзвонитися до служб у разі потреби.

Як повідомлялося, раніше мобільні оператори спільно з адміністрацією Держспецзв'язку, Мінцифри та Національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, запустили Тестовий національний роумінг. Цією опцією вже можуть скористатися контрактні абоненти "Vodafone Україна", "Київстар" та lifecell.

Національний роумінг дає змогу перемикатися на мережу інших операторів, якщо мережа оператора недоступна.

Джерело: https://t.me/dsszzi_official/2030