Події

21:11 07.03.2022

Окупанти знищили пам'ятник Василю Сліпаку на Донеччині - 30-а ОМБр ім.Острозького

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Пам'ятник оперному співаку, солісту Паризької національної опери, волонтеру, учаснику Революції Гідності та захиснику України Василю Сліпаку у смт Луганське Світлодарської громади Бахмутського району Донецької області знищено окупантами, - повідомляється на сторінці 30-ї окремої механізованої бригади ім.князя Костянтина Острозького у Facebook.

"29 червня 2016 року Василь Сліпак загинув поблизу н.п. Луганського. Монумент був встановлений в 2019 році командуванням 30 омбр спільно з волонтерами Олегом Ганжою, Хрипун Олегом та Гаврилюк Олександром. Ми не пробачимо окупанту таких низький дій, зовсім скоро кожен з них буде покараний та відчує "український мир" на власній шкірі. Самопожертва Василя Сліпака в ім‘я незалежної України завжди в наших серцях. Тож пам‘ятник відновимо і цілісність країни теж", - йдеться у повідомленні.

Джерело: https://www.facebook.com/30brigade/posts/326969549475028

Теги: #памятник #війна #вандалізм #сліпак
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