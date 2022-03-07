СБУ: Військові РФ мають прямий наказ на розстріл цивільних в Україні

У Службі безпеки України повідомляють, що, виходячи із свідчень російського військового, підстреленого своїми ж, армія РФ має пряму вказівку розстрілювати цивільне населення в Україні.

"Армія РФ має пряму вказівку розстрілювати цивільне населення в Україні. Такий самий карт-бланш на розстріл даний щодо російських військових, які відмовляться вбивати жінок і дітей. Про це на відео СБУ говорить один із російських загарбників, підстрелений своїми", - йдеться у повідомленні СБУ, розміщеному у телеграм-каналі.

За інформацією СБУ, російський військовий повідомив, що першого ж дня війни його колона отримала наказ оточити Харків.

"Усіх цивільних, які намагалися виїхати, розстрілювали. Але коли на місце під'їхали українські силовики і зав'язався бій, двоє росіян вирушили на допомогу пораненій жінці. Їхні колеги не оцінили такий прояв гуманності і відкрили вогонь у своїх. Вбили жінку та офіцера, а солдата на відео поранили в ноги. І він залишився живим, бо його вивезла донька вбитої українки", - розповіли в українській спецслужбі.

У СБУ наголосили, що цей російський військовий тепер є важливим свідком звірств загарбників, що документуються слідчими СБУ та передаються до суду.

Джерело: https://t.me/SBUkr/3849