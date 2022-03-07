Події

19:22 07.03.2022

СБУ: Військові РФ мають прямий наказ на розстріл цивільних в Україні

1 хв читати

У Службі безпеки України повідомляють, що, виходячи із свідчень російського військового, підстреленого своїми ж, армія РФ має пряму вказівку розстрілювати цивільне населення в Україні.

"Армія РФ має пряму вказівку розстрілювати цивільне населення в Україні. Такий самий карт-бланш на розстріл даний щодо російських військових, які відмовляться вбивати жінок і дітей. Про це на відео СБУ говорить один із російських загарбників, підстрелений своїми", - йдеться у повідомленні СБУ, розміщеному у телеграм-каналі.

За інформацією СБУ, російський військовий повідомив, що першого ж дня війни його колона отримала наказ оточити Харків.

"Усіх цивільних, які намагалися виїхати, розстрілювали. Але коли на місце під'їхали українські силовики і зав'язався бій, двоє росіян вирушили на допомогу пораненій жінці. Їхні колеги не оцінили такий прояв гуманності і відкрили вогонь у своїх. Вбили жінку та офіцера, а солдата на відео поранили в ноги. І він залишився живим, бо його вивезла донька вбитої українки", - розповіли в українській спецслужбі.

У СБУ наголосили, що цей російський військовий тепер є важливим свідком звірств загарбників, що документуються слідчими СБУ та передаються до суду.

Джерело: https://t.me/SBUkr/3849

Теги: #сбу #рф #злочин
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:29 07.03.2022
Третій раунд переговорів завершився: є позитивні зрушення щодо гумкоридорів; щодо політблоку, припинення вогню і гарантій безпеки консультації продовжено

Третій раунд переговорів завершився: є позитивні зрушення щодо гумкоридорів; щодо політблоку, припинення вогню і гарантій безпеки консультації продовжено

19:26 07.03.2022
Upwork зупиняє роботу в Росії та Білорусі

Upwork зупиняє роботу в Росії та Білорусі

18:46 07.03.2022
Комісія ЄС призупиняє співпрацю з російськими організаціями в галузі досліджень, науки та інновацій - Шкарлет

Комісія ЄС призупиняє співпрацю з російськими організаціями в галузі досліджень, науки та інновацій - Шкарлет

18:39 07.03.2022
Російському льотчику, який завдавав авіаударів по Харкову та Ізюму, повідомлено про підозру - Офіс генпрокурора

Російському льотчику, який завдавав авіаударів по Харкову та Ізюму, повідомлено про підозру - Офіс генпрокурора

18:08 07.03.2022
СБУ запустила офіційний бот для збору даних про злочини Росії

СБУ запустила офіційний бот для збору даних про злочини Росії

17:45 07.03.2022
Російське керівництво категорично відмовляється забирати з України своїх загиблих військовослужбовців - Верещук

Російське керівництво категорично відмовляється забирати з України своїх загиблих військовослужбовців - Верещук

16:38 07.03.2022
Подоляк: На переговорах із РФ спробуємо довести, що у 21 столітті силою вибивати якісь результати не вдасться

Подоляк: На переговорах із РФ спробуємо довести, що у 21 столітті силою вибивати якісь результати не вдасться

15:40 07.03.2022
РФ вкотре зірвала відкриття гумкоридорів із оточених міст - МЗС України

РФ вкотре зірвала відкриття гумкоридорів із оточених міст - МЗС України

15:24 07.03.2022
Російські олігархи втрачають на війні з Україною мільярди доларів – Центр протидії дезінформації

Російські олігархи втрачають на війні з Україною мільярди доларів – Центр протидії дезінформації

15:16 07.03.2022
Міжнародний суд ООН у найкоротші терміни ухвалить тимчасові заходи щодо РФ

Міжнародний суд ООН у найкоротші терміни ухвалить тимчасові заходи щодо РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Харкові за добу загинули 10 мирних жителів - поліція

Третій раунд переговорів завершився: є позитивні зрушення щодо гумкоридорів; щодо політблоку, припинення вогню і гарантій безпеки консультації продовжено

РФ має намір активізувати завдання ракетно-бомбових ударів по великих містах України та промисловій інфраструктурі – Генштаб ЗСУ

У Київській області 4000 осіб потребують евакуації – радник глави МВС

Перевезення Україною ядерних матеріалів та радіоактивних відходів через воєнний стан неможливе – ДІЯРУ

ОСТАННЄ

В Україні в результаті бойових дій без електрики залишаються 1133 населені пункти – Міненерго

Окупанти знищили пам'ятник Василю Сліпаку на Донеччині - 30-а ОМБр ім.Острозького

Зеленський отримав медаль Свободи Рональда Рейгана

У Харкові за добу загинули 10 мирних жителів - поліція

"Метінвест" повідомляє про продовження призупинення низки метпідприємств, ГЗК продовжують роботу

У результаті ранкового обстрілу Миколаєва загинули вісім військових, восьмеро зникли безвісти - голова обладміністрації

Російські окупанти готують низку пропагандистських матеріалів щодо ситуації на ЗАЕС для виправдання її захоплення - "Енергоатом"

Заяви РФ про нібито розробку біологічної зброї в Україні слід розглядати як дезінформацію та провокацію - МЗС України

Велика Британія, Канада та Нідерланди пообіцяли надати Україні додаткові пакети оборонної підтримки

Кулеба підтримав ініціативу щодо створення Трибуналу для покарання керівництва РФ за агресію проти України

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА