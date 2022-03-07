Події

18:31 07.03.2022

"Укрзалізниця" звільнила провідників, які вимагають гроші, за місця на евакуаційних поїздах

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"Укрзалізниця" звільнила провідників, які вимагають гроші, за місця на евакуаційних поїздах

"Укрзалізниця" звільнила двох провідників, які вимагали гроші за місця на евакуаційних поїздах, повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

"Силами внутрішньої служби безпеки УЗ спіймали двох провідників Равністова К.Є. та Піщанського І.М. на отриманні з біженців плати за проїзд у розмірі 1500 грн з людини. Поїзд 36 Одеса-Перемишль. Провідників вже звільнено, матеріали передаємо до правоохоронних органів", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Камишін зазначив, що вже кілька днів чув про схожі поодинокі випадки в різних містах, але вони не підтверджувалися. "Це перший підтверджений і розкритий. Я знаю залізничників — це поодинокі випадки, але вони кидають тінь на всіх героїв, які вивозять людей з-під обстрілів", - наголосив глава компанії.

Водночас він закликав пасажирів не пропонувати провідникам плату за можливість сісти на поїзд повз чергу та повідомляти підтверджену інформацію про такі факти компанії.

"Ми вивеземо всіх бажаючих. На кінець кожного дня ми даємо достатньо додаткових рейсів, щоб на ключових евакуаційних вокзалах практично не залишалось пасажирів на ніч. Не гроші мотивують залізничників зараз працювати цілодобово, по 10 діб в рейсах. А розуміння того, що саме ми тримаємо для країни #дорогу_життя. Але і спокушати залізничників не треба. Не ображайте нас", - написав голова "Укрзалізниці".

Він також звернувся до провідників із проханням не дати "поодиноким колегам, які вирішили заробити на війні, підірвати віру в нас".

Окрім того, голова УЗ нагадав про колійників, які виходять ремонтувати колії, щойно віддаляються постріли, про локомотивні бригади, які ведуть поїзди не знаючи, що на них чекає на маршруті, і про багатьох інших, що гордо несуть ім'я залізничника в ці складні для країни дні.

Теги: #евакуація #укрзалізниця #покарання
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