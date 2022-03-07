G7 планує обмежити імпорт з Росії за аналогією з білоруським

Рига. 7 березня. ІНТЕРФАКС/BNS - Виконавчий заступник голови Єврокомісії (ЄК) Валдіс Домбровскіс повідомив про плани запровадити стосовно Росії обмеження, аналогічні тим, які вже діють щодо Білорусі.

"Експортний контроль нині запроваджено і для Росії, і для Білорусі. Для Білорусі запроваджено низку заборон на ввезення деяких категорій товарів. Планується поширити такі самі заборони і на Росію", - сказав Домбровскіс агентству BNS, не уточнивши, на які саме товари може поширитися заборона у випадку Росії.

Він повідомив, що країни "Великої сімки" (G7), до якої, крім найбільших держав ЄС, входять США, Велика Британія, Канада та Японія, готуються оголосити про скасування режиму найбільшого сприяння в торгівлі з Росією та Білоруссю. До угоди можуть долучитися інші країни.

"Це дасть змогу обкласти імпорт з Росії та Білорусі додатковими митними тарифами. Канада вже оголосила про це, і наразі триває робота на рівні G7 і ширше щодо ухвалення такого рішення. Це може стати питанням найближчих днів", - сказав Домбровскіс.

У відповідь на запитання про готовність зосередитися на санкціях в енергетичному секторі з урахуванням значної залежності Європи від російських енергоресурсів Домбровскіс наголосив: "Питання перебуває на стадії обговорення, і жодна з опцій не знята з порядку денного".

Він повідомив, що ЄК також оцінила ситуацію, яка може скластися після припинення постачання російського газу.

"У міру наближення весни треба починати серйозну підготовку до наступної зими за допомогою таких заходів, як, наприклад, спільні закупівлі природного газу з думкою про створення стратегічних запасів, які скоротили б залежність ЄС від російських поставок, оскільки в цьому сенсі багато країн, зокрема і Латвія, на 100% залежать від постачання російського газу", - сказав Домбровскіс.

У вівторок, 8 березня, ЄК оприлюднить пропозиції з питань енергетики та можливі варіанти дій у цій сфері.