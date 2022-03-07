Українці зможуть пробути у Польщі на законних підставах до трьох років - Держприкордонслужба
Громадяни України зможуть пробути в Польщі на законних підставах до трьох років, повідомила Державна прикордонна служба України з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.
"Українці зможуть на законних підставах провести у Польщі 18 місяців. Громадяни України зможуть спокійно працювати у Польщі. Час перебування може бути продовжено ще на 18 місяців, загалом громадяни України зможуть пробути у Польщі до трьох років", - ідеться у повідомленні Держприкордонслужби на сторінці у Facebook у понеділок.
Окрім того, поляки, які приймають у себе українських біженців, отримають фінпідтримку від держави - орієнтовно $8,7 на день або майже $263 на місяць. Також українці матимуть доступ до держпослуг на загальних підставах.
Повідомляється, що до Польщі приїхали вже понад 1 млн біженців, більшість – жінки та діти, доки чоловіки захищають свою землю.
Джерело: https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/290955969809947