Події

16:04 07.03.2022

Офіс президента спільно з ЮНІСЕФ та Мінсоцполітики створили бот "Дитина не сама" для допомоги дітям у воєнний час

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Офіс президента України спільно з міжнародною організацією ЮНІСЕФ та Міністерством соціальної політики створили бот "Дитина не сама" для допомоги дітям у складних ситуаціях у воєнний час.

"Війна може розлучати батьків і дітей, ставити сім’ї у кризові ситуації, але ми, дорослі, маємо зробити все, щоб допомогти. Якщо ви бажаєте тимчасово прихистити дитину у своїй сім'ї. Якщо ваша дитина загубилася. Якщо ви бачите самотню дитину. Якщо вам відомі міжнародні організації, які готові прихистити українських дітей. Якщо ви маєте інші питання стосовно дітей, є можливість звернутись на гарячу лінію", - повідомляє Телеграм-канал Офісу президента.

Бот розміщений у соціальній мережі Telegram за адресою: @dytyna_ne_sama_bot.

Джерело: https://t.me/OP_UA/5814

Теги: #діти #допомога #бот
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