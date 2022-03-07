Події

14:00 07.03.2022

Українські бізнесмени запустили платформу працевлаштування UA Talents для українців, які вимушено залишили свій дім

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Українські підприємці Іван Кичатий та Нікіта Оверчик спільно з Європейською технологічною спільнотою для мігрантів 2hearts запустили некомерційну платформу UA Talents із пошуку роботи для українців, які вимушено залишили дім.

Як зазначається у повідомленні про запуск платформи у понеділок, серед перших партнерів ініціативи - Meta (Facebook), Bolt, Axel Springer Verlag, Zalando, StepStone.

Вже на старті є 5 тис. пропозицій щодо роботи.

"У кожного з нас є родичі в Україні. Ми спустошені тим, що відбувається, і не можемо бути осторонь. Тому ми створюємо технологічне рішення, яке має на меті підтримати якнайбільше людей, зачеплених війною. Кожен із нас постійно отримує запити від друзів, які втратили роботу чи клієнтів і шукають способи заробити на життя та допомогу Україні. Ми вже допомагаємо кожному з них окремо, але прагнемо забезпечити роботою кожного, хто цього потребує”, - коментують ініціативу засновники.

UA Talents зосереджена на двох групах населення: біженці з України, які вимушені виїхати до іншої європейської країни, та переміщені особи в межах України.

Мета засновників - дати можливість українським переселенцям швидко знайти роботу, зокрема дистанційну і за кордоном, і на батьківщині.

"Наразі у центрі уваги платформи вакансії технологічного сектору, але швидко з'являються запити на роботу в інших галузях. На UA Talents компанії Європи інформуватимуть про вакансії не лише дистанційної роботи з Україною, а й про можливість працевлаштування за кордоном", - наголошується у повідомленні.

Ініціатива залучила підтримку з боку технологічного гіганта Meta (Facebook), таких компаній як StepStone, Axel Springer, Zalando, Bolt, Flink, Gorillas, SumUp, Ada Health, а також низки венчурних фондів, таких як Atlantic Labs, FoodLabs, Capnamic, Ear, Project A та Revent.

Роботодавці, які реєструються в UA Talents, отримають безкоштовний доступ до кадрового резерву ініціативи.

Теги: #працевлаштування #платформа
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