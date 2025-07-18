Інтерфакс-Україна
Події
14:05 18.07.2025

За програмою УЧХ отримали мікрогранти майже 270 домогосподарств

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За програмою УЧХ отримали мікрогранти майже 270 домогосподарств
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Майже 270 домогосподарств осіб  із числа вразливих категорій отримали мікрогранти на розвиток або відновлення власної справи від Українського Червоного Хреста (УЧХ) за програмою "Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування". 

"Конкурс проводився у 8 областях та місті Києві. До фінального списку отримувачів гранту включені 268 учасників, які пройшли всі кроки та захистили свої бізнес-ідеї. Загальна сума грантової підтримки складає 26 млн 800 тис. гривень", - повідомив УЧХ у Фейсбуці

Наразі учасники  в окремих регіонах вже отримали мікрогранти та стартують з проєктами на місцевому ринку праці, а інші учасники підписали Грантову угоду та чекають на надходження грошових переказів.

УЧХ підтримав різні сфери діяльності, серед яких власна пасіка, дитячий центр, перукарня, невелика поліграфічна компанія або виробництво текстилю та ортопедичної продукції.

Програму "Перезавантаження", яка реалізується з 2024 року і в якій беруть участь внутрішньо переміщені особи, ветерани та члени їхніх родин, люди з інвалідністю та інші вразливі категорії населення, підтримують організації Червоного Хреста Іспанії, Данії та Швейцарії.

Найближчим часом розпочнеться новий набір учасників для мікрогрантової підтримки.

 

Теги: #тчху #працевлаштування #учх

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