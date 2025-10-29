Інтерфакс-Україна
22:03 29.10.2025

За працевлаштування ветерана від року, роботодавець отримуватиме 1,5 мінімальної зарплати протягом 6-ти місяців

Кабінет міністрів постановив, що роботодавці, які беруть ветеранів на роботу щонайменше на рік, отримуватимуть компенсації 1,5 мінімальної заробітні плати протягом шести місяців, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Посилення підтримки ветеранів. Ветерани отримуватимуть вищу зарплату — до 16 000 грн — під час участі у суспільно корисних роботах. Роботодавці, які беруть ветеранів на роботу щонайменше на рік, отримуватимуть 100% компенсації зарплати протягом шести місяців (але не більше 1,5 мінімальної зарплати)", - написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами засідання уряду в середу.

Крім того, за її словами, фахівці із супроводу ветеранів отримають право подавати заяву про надання статусу безробітного від імені ветерана (за згодою), а також допомагатимуть з поданням документів на гранти, навчання, ваучери.

"Це створює реальні можливості для соціальної адаптації та економічної незалежності захисників", - додала вона.

 

