Кличко подякував меру Варшави за допомогу українським біженцям

Мер Києва Віталій Кличко провів розмову з варшавським мером Рафалом Тшасковським, під час якої подякував останньому за допомогу українським біженцям.

"Сьогодні поспілкувався телефоном з мером Варшави Рафалом Тшасковським. Подякував за політичну підтримку, за гуманітарну допомогу, яку місто і Польща надають Києву та Україні. За те, що приймають біженців, українських дітей та матерів, людей з інвалідністю", - написав Кличко у Телеграмі в понеділок.