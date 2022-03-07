Події

13:32 07.03.2022

Кличко подякував меру Варшави за допомогу українським біженцям

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Кличко подякував меру Варшави за допомогу українським біженцям

Мер Києва Віталій Кличко провів розмову з варшавським мером Рафалом Тшасковським, під час якої подякував останньому за допомогу українським біженцям.

"Сьогодні поспілкувався телефоном з мером Варшави Рафалом Тшасковським. Подякував за політичну підтримку, за гуманітарну допомогу, яку місто і Польща надають Києву та Україні. За те, що приймають біженців, українських дітей та матерів, людей з інвалідністю", - написав Кличко у Телеграмі в понеділок.

 

Теги: #мер #польща #розмова
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