Події

21:28 06.03.2022

Українські захисники знищили вісім одиниць транспортної техніки РФ у Харкові – голова ОДА

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Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що за неділю українські захисники знищили 8 одиниць ворожої транспортної техніки в Харкові.

"Сьогодні, 6 березня, силами Національної гвардії України та тероборони міста Харків у районі Руської Лозової знищено 4 бензовози противника з пальним, 3 вантажні автомобілі ГАЗ-66 та взято 1 броньований автомобіль "Тигр", - написав голова на своїй сторінці у Телеграм у неділю.

Джерело: https://t.me/synegubov/2544

Теги: #транспорт #війна #втрати
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