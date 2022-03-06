В Ірпені загинули вісім мирних жителів – мер міста

УКРАЇНА – Мер міста Ірпеня, Олександр Маркушин повідомив, що в неділю у місті загинуло вісім мирних жителів.

"Російські окупанти обстріляли наших мирних місцевих жителів. Загинула сім'я, в неї влучив снаряд, і на моїх очах загинуло дві маленькі дитини та двоє дорослих. Загалом, близько восьми людей загинули під час сьогоднішніх обстрілів", - розповів мер у своєму відеозверненні в неділю ввечері.

Також Маркушин нагадав про чергову евакуацію мешканців у понеділок о 10 годині ранку.

"Завтра о 10-й ранку буде евакуація жителів нашого міста, автобусом від Романівки", - повідомив мер.

Джерело: https://t.me/markushyn/1985