Події

19:52 06.03.2022

В Ірпені загинули вісім мирних жителів – мер міста

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УКРАЇНА – Мер міста Ірпеня, Олександр Маркушин повідомив, що в неділю у місті загинуло вісім мирних жителів.

"Російські окупанти обстріляли наших мирних місцевих жителів. Загинула сім'я, в неї влучив снаряд, і на моїх очах загинуло дві маленькі дитини та двоє дорослих. Загалом, близько восьми людей загинули під час сьогоднішніх обстрілів", - розповів мер у своєму відеозверненні в неділю ввечері.

Також Маркушин нагадав про чергову евакуацію мешканців у понеділок о 10 годині ранку.

"Завтра о 10-й ранку буде евакуація жителів нашого міста, автобусом від Романівки", - повідомив мер.

Джерело: https://t.me/markushyn/1985

Теги: #війна #втрати #ірпень
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