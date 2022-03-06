РФ готується до провокації з обстрілом житлових кварталів російських міст поблизу українського кордону

В умовах фактичної поразки військового вторгнення в Україну російська влада готується до реалізації ймовірного сценарію, який передбачає обстріл житлових кварталів російських міст поблизу українського кордону та подальше звинувачення в цьому українських військових, повідомляють у Центрі протидії дезінформації (ЦПД).

Зазначено, що "це буде використано як підставу для оголошення в Росії загальної мобілізації".

"З урахуванням дій російської армії в Україні провокації в російських містах супроводжуватимуться численними жертвами серед мирного населення з метою створення "красивої картинки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, подібні сценарії Росія неодноразово використовувала як привід для бойових дій в Афганістані, Чечні та Абхазії.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/492