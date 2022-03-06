ДСНС отримала 41 залізничний-контейнер із сучасним пожежно-рятувальним обладнанням від Польщі

Польща передала Державній службі України з надзвичайних ситуацій 41 залізничний контейнер допомоги із сучасним пожежно-рятувальним обладнанням, повідомляє пресслужба ДСНС у неділю.

"Дружня Польща не зупиняється у наданні нам допомоги. Сьогодні прибув 41 залізничний контейнер з сучасним пожежно-рятувальним обладнанням, яке негайно надійде на озброєння нашим рятувальникам. Сучасне обладнання значно покращить та пришвидшить виконання функційних обов’язків підрозділів ДСНС. Дякуємо нашим сусідам і справжнім друзям!" - ідеться у повідомленні.

Джерело: https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/327319779435918