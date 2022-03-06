Резніков: Ми давно перестали боятися штучно створеного образу "вєлікой росії", і весь світ має перестати

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що Україна давно перестала боятися штучно створеного образу "вєлікой росії", і весь світ має перестати це робити.

"Ми продовжуємо давати відсіч ворогу. Російські окупанти не змогли знищити нас, вони не змогли зламати нас. І не зможуть! Збройні сили України, тероборона, кожен доброволець, кожен громадянин України продовжує захищати нашу країну, наші життя", - написав він у Facebook.

Міністр зазначив, що влада перевела економіку країни на "військові рейки".

"Заводи та фабрики продовжують роботу, виконують військове замовлення, ремонтують техніку, перетворюють військові трофеї на зброю. Щоб боротися, країна повинна працювати, кожен на своєму місці. Якщо ви вимушені були евакуюватися – знайдіть роботу на новому місці – ваша допомога потрібна всюди", - додав він.

Резніков наголосив, що ситуація на позиціях контролюється.

"Так, у нас теж є втрати. Але кожне ім‘я, кожен наш Герой не буде забутим. Так, як і не буде забутий кожен убивця. Ми розуміємо цінність життя і цінність свободи. Життя кожного українця - безцінне!", - написав міністр.

Резніков зазначив, що на певних напрямках наші військові переходять у контратаки, ворог втрачає десятки одиниць техніки, просто кидає її та тікає, тим самим поповнюючи наш "парк" техніки.

"Кремль поки що не хоче прийняти та визнати свого фіаско. Але цей час уже близько. Невдоволення і деморалізація серед окупаційних військ посилюється. До них приходить прозріння, як і до деяких російських олігархів. Дедалі більше випадків небажання воювати", - написав він.

Міністр повідомив, що ворог продовжує зазнавати суттєвих втрат.

"Доки хтось боїться закривати небо на Україною – наша армія робить свою справу та знищує ворога", - наголосив Резніков.

Крім того, він розповів, що найбільш боєздатні частини ворога отримали по зубах: у Києві та Харкові ворога було зупинено, в Миколаєві відкинуто, а Одеса – наш стратегічний резерв.

Кремль остаточно відкинув спроби приховувати свої наміри – вони прийшли знищувати нашу країну, знищувати наш народ. У них нічого не вийде", - впевнений міністр.

Зокрема, Резніков зазначив, що хоча ворог чинить опір, але українські війська роблять усе можливе, щоб забезпечити гуманітарні коридори, вивести наших людей з-під обстрілу, забезпечити підвезення гуманітарної допомоги.

"Сьогодні Україна продовжує стояти на захисті свободи всього світу: українські діти та жінки рятують ваших дітей і жінок ціною власного життя, доки ви вагаєтеся закривати небо. Наші чоловіки рятують ваших ціною свого життя. Доки ви боїтеся закривати небо. Ми давно перестали боятися штучно створеного образу «вєлікой росії». І весь світ має перестати", - закликав Резніков.

Джерело: https://www.facebook.com/100063790800238/posts/361573829312308/?d=n