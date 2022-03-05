Бородянський психоневрологічний інтернат може бути захоплений окупантами, які ведуть звідти артилерійський вогонь, - голова ОДА

Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба заявляє, що, можливо, Бородянський психоневрологічний інтернат захоплений російськими військами, які ведуть звідти артилерійський вогонь по позиціях української армії.

"З Бородянки надійшла інформація, що сьогодні на територію тамтешнього психоневрологічного інтернату зайшов підрозділ рашистських кадирівців! Вони замінували всі підходи до інтернату й тепер звідти ведуть артилерійський вогонь по позиціях української армії", - написав Кулеба в Telegram-каналі.

За попередніми даними голови ОДА, наразі у закладі перебувають понад 500 пацієнтів, з яких майже 100 – лежачі.

"Усі вони, разом із персоналом – заручники нелюдей… Ми пам’ятаємо, що ворог веде війну по всіх фронтах, прикривається мирним населенням, дітьми та хворими. Зараз перевіряємо цю новину на достовірність. Якщо інформація підтвердиться, то це стане ще одним фактом у низці військових злочинів російського окупанта. Адже останніми днями інтернат був укриттям й для місцевих жителів", - додав він.

Джерело: https://t.me/kyivoda/1702