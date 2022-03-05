Події

17:20 05.03.2022

Бородянський психоневрологічний інтернат може бути захоплений окупантами, які ведуть звідти артилерійський вогонь, - голова ОДА

1 хв читати

Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба заявляє, що, можливо, Бородянський психоневрологічний інтернат захоплений російськими військами, які ведуть звідти артилерійський вогонь по позиціях української армії.

"З Бородянки надійшла інформація, що сьогодні на територію тамтешнього психоневрологічного інтернату зайшов підрозділ рашистських кадирівців! Вони замінували всі підходи до інтернату й тепер звідти ведуть артилерійський вогонь по позиціях української армії", - написав Кулеба в Telegram-каналі.

За попередніми даними голови ОДА, наразі у закладі перебувають понад 500 пацієнтів, з яких майже 100 – лежачі.

"Усі вони, разом із персоналом – заручники нелюдей… Ми пам’ятаємо, що ворог веде війну по всіх фронтах, прикривається мирним населенням, дітьми та хворими. Зараз перевіряємо цю новину на достовірність. Якщо інформація підтвердиться, то це стане ще одним фактом у низці військових злочинів російського окупанта. Адже останніми днями інтернат був укриттям й для місцевих жителів", - додав він.

Джерело: https://t.me/kyivoda/1702

Теги: #бородянка #захоплення #інтернат
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:47 04.03.2022
Під завалами в Бородянці можуть перебувати майже 100 осіб - ДСНС

Під завалами в Бородянці можуть перебувати майже 100 осіб - ДСНС

18:04 03.03.2022
Кулеба: Росіяни бомбили Бородянку два дні, загинули багато мирних жителів, зупиніть РФ негайно, закрийте українське небо

Кулеба: Росіяни бомбили Бородянку два дні, загинули багато мирних жителів, зупиніть РФ негайно, закрийте українське небо

18:10 02.03.2022
ЗСУ захопили планувальні документи одного з підрозділів морської піхоти РФ

ЗСУ захопили планувальні документи одного з підрозділів морської піхоти РФ

08:20 02.03.2022
Тростянець захоплено агресором – голова ОВА

Тростянець захоплено агресором – голова ОВА

07:03 01.03.2022
Російський агресор обстріляв реабілітаційний центр Мінветеранів у Бородянці

Російський агресор обстріляв реабілітаційний центр Мінветеранів у Бородянці

00:16 01.03.2022
Захоплення Києва є ключовою метою російської агресії - Зеленський

Захоплення Києва є ключовою метою російської агресії - Зеленський

13:53 27.02.2022
Російські пірати захопили два українських судна з мирними екіпажами - Держприкордонслужба

Російські пірати захопили два українських судна з мирними екіпажами - Держприкордонслужба

20:44 26.02.2022
Російські військові захопили цивільне рятувальне судно "Сапфір"

Російські військові захопили цивільне рятувальне судно "Сапфір"

18:50 26.02.2022
У Бородянці в суботу обстріл забрав 6 життів, відкрито справу - Офіс генпрокурора

У Бородянці в суботу обстріл забрав 6 життів, відкрито справу - Офіс генпрокурора

15:16 26.02.2022
У Бородянці Київської області в житловий будинок потрапив снаряд, загинули три особи – ДСНС

У Бородянці Київської області в житловий будинок потрапив снаряд, загинули три особи – ДСНС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ повідомляє про взяття в полон російського пілота, який зустрічався з Асадом

ЄСПЛ повторно заборонив РФ обстрілювати цивільну інфраструктуру України – Денісова

РФ обстрілює Маріуполь та Волноваху, порушуючи домовленості про відкриття гумкоридорів та ігноруючи звернення міжнародних організацій – МЗС

Поблизу Миколаєва збито 3 російські вертольоти – голова Миколаївської ОВА

Верещук: Росія порушила домовленості та має припинити вогонь для формування гуманітарного коридору

ОСТАННЄ

СЗР повідомляє про створення фонду підтримки української розвідки

Арестович закликав тероборону західних областей припинити блокувати транзит на дорогах

638 дітей із вразливих груп і супровідників з Одещини евакуювали до Польщі - Мінсоцполітики

"Укрзалізниця" призначила на 5 та 6 березня низку евакуаційних потягів до Польщі

Уряд України визначив порядок броні військовозобов'язаних

Росію та Білорусь відсторонили від участі у Міжнародному союзі залізниць

Офіс генпрокурора розпочав розслідування після авіаобстрілу житлових будинків в Ірпені та Білій Церкві

На Одещині вдень збили 2 російські винищувачі, пілотів захопили – голова обладміністрації

У Київській області вводиться комендантська година з 20:00 суботи до 7:00 неділі – голова ОДА

Moody's зупиняє комерційну діяльність у Росії

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА