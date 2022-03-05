РФ обстрілює Маріуполь та Волноваху, порушуючи домовленості про відкриття гумкоридорів та ігноруючи звернення міжнародних організацій – МЗС

Російська армія в Україні продовжує ракетно-бомбові удари по Маріуполю, Волновасі та іншим українським містам, порушуючи досягнуті домовленості про відкриття гуманітарних коридорів для евакуації мирних громадян, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Обстріли, що продовжуються, унеможливлюють відкриття гуманітарних коридорів для безпечної евакуації цивільного населення і доставки медикаментів і продовольства. Затвердження міністерства оборони РФ про нібито створення української влади перешкод для виїзду жителів оточених міст не відповідають дійсності і є дезінформацією, щоб виправдати злочинні дії російської армії", - написав Ніколенко у фейсбуці у суботу.

Спікер МЗС зазначив, що російська сторона ігнорує звернення міжнародних гуманітарних організацій, зокрема Міжнародного комітету Червоного хреста щодо припинення вогню для створення безпечних умов виїзду мирного населення, а також поранених людей.

"Дії Росії є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікуються як військовий злочин згідно з Римським статутом. Ми закликаємо міжнародне співтовариство – держави та міжнародні організації – негайно засудити грубе порушення Росією домовленостей про відкриття гуманітарних коридорів і закликати Москву віддати наказ російським військам припинити вогонь", - наголосив Ніколенко.

Він додав, що Україна разом із причетними гуманітарними організаціями готова виконати евакуацію мирного населення, тільки-но для цього з'являться безпечні умови.