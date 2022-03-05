Події

13:27 05.03.2022

Від початку вторгнення Росії в Україну загинули 32 дитини, 70 дістали поранень - Денісова

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Від початку вторгнення Росії в Україну загинули 32 дитини, 70 дістали поранень - Денісова

Уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова заявляє, що від початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинули 32 дитини, а 70 дістали поранень.

"Станом на 11 годину 5 березня 2022 року від початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинули 32 дитини, 70 отримали поранення", - написала вона в соціальній мережі Facebook.

За її словами, внаслідок 47 обстрілів цивільних об’єктів на Київщині загинули двоє дітей. Під завалами будинків у смт Бородянка на Київщині можуть перебувати близько сотні осіб, зокрема й діти. Їхня доля невідома.

У с. Мархалівка Фастівського району Київської області ворожі снаряди забрали життя трьох дітей, а через ракетні та артилерійські обстріли в Харкові загинули п'ятеро дітей.

Також на Київщині з танкових кулеметів колони військової техніки окупантів 4 березня 2022 року було розстріляно автомобіль із шістьома цивільними, 17-річна дівчина та жінка загинули, ще четверо дістали осколкових поранення, серед них дівчата 17 та 7 років.

"Російські війська продовжують цинічно порушувати право дітей на життя, яке закріплено в статті 6 Конвенції ООН про права дитини. Закликаю міжнародні правозахисні організації вжити всіх можливих заходів для посилення тиску на Російську Федерацію для припинення воєнної агресії проти України. Прошу країни-члени НАТО - закрийте небо над Україною!", - закликала Денісова.

 

Теги: #діти #загибель #вторження
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