Кабмін дозволив під час дії воєнного стану керувати автомобілями за наявності першого посвідчення водія, термін дії якого закінчився

Кабінет міністрів дозволив під час дії воєнного стану допускати до керування транспортними засобами осіб за наявності у них першого посвідчення водія, термін дії якого скінчився.

Зокрема, згідно з постановою №184 від 3 березня, уряд ухвалив, що під час дії воєнного стану та протягом року із дня припинення або скасування дії воєнного стану особа допускається до керування транспортними засобами за наявності у неї національного посвідчення водія України, виданого вперше на право керування транспортними засобами відповідної категорії, термін дії якого минув.

Також термін дії посвідчення водія, що належить особі, яка переїжджає на постійне місце проживання в Україні, у разі його закінчення в період дії військового стану, продовжується на рік і після цього підлягає заміні. Заміна такого посвідчення буде проводитись після проходження особою медичного огляду та складання теоретичного та практичного іспитів.

Крім того, зазначені у свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів терміни тимчасового ввезення на територію України транспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам та консульським установам (крім Російської Федерації), представництвам міжнародних організацій в Україні, їхньому персоналу та членам сімей персоналу (крім РФ), акредитованим, а також міжурядовим організаціям та їхнім співробітникам, іншим представництвам іноземних юридичних осіб, які не є резидентами України (крім РФ), а також тимчасових реєстраційних талонів тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування (крім транспортних засобів, ввезених громадянами РФ), що закінчилися в період дії воєнного стану, продовжуються на рік.

Серед іншого, встановлено, що протягом року з дня припинення або скасування дії воєнного стану особа допускається до складання іспитів, необхідних для отримання посвідчення водія, за наявності свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв, термін дії якого закінчився в період дії воєнного стану.