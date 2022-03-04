Шмигаль закликає людей у всьому світі не мовчати про війну Росії проти України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає людей у всьому світі не мовчати про російську агресію проти України.

"Франкфурт, Прага, Ліон, Тбілісі, Відень, Братислава, Вільнюс. Сьогодні 200 тис. людей на площах цих міст із прапорами України висловлювалися на підтримку України. Світ, не мовчи! Підтримуйте Україну. Зупинимо Росію разом!", - написав Шмигаль у Twitter у п'ятницю ввечері.

Джерело: https://twitter.com/denys shmyhal/status/1499845823600934919?s=21