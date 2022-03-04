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17:46 04.03.2022

Міжнародні агентства, які формують рейтинги університетів, підтвердили готовність виключити російські виші - Міносвіти

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Міжнародні агентства, які формують рейтинги університетів, підтвердили готовність виключити російські виші, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Міністерство освіти і науки звернулося до міжнародних агентств щодо виключення з відповідних рейтингів російських навчальних закладів та припинення співпраці з РФ", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що вже отримано відповідь від видавництва Times Higher Education (THE), яке формує однойменний університетський рейтинг.

Представники Times Higher Education гарантували, що ті українські університети, які фігурують у будь-якому з рейтингів THE, будуть збережені у рейтингу й наступного року, незалежно від змоги подавати дані для оновлення, при цьому доступ до профілів російських університетів буде обмежено.

"Зазначено, що підтримка українських університетів, їхніх співробітників і студентів стане темами майбутніх самітів видавництва Times Higher Education, під час яких буде організовано благодійний збір коштів для допомоги українським ученим, які постраждали під час війни", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що видання Times Higher Education вживає заходів для широкого та об'єктивного висвітлення війни в Україні та її наслідків для освіти.

Також представники іншої компанії, яка формує рейтинг U-Multirank, повідомили про такі рішення: видалити сторінку "Навчання в Росії" в розділі "Університети за країнами"; видалити сторінки про міста Росії у розділі "Університети за містами"; виключити російські університети з рейтингу.

Аналогічні заходи пропонується здійснити щодо Республіки Білорусь, яка сприяла нападу РФ на Україну.

Теги: #рф #рейтинги #виші
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