Події

17:18 04.03.2022

Блінкен обговорив із главами МЗС країн НАТО ситуацію в Україні

1 хв читати
Блінкен обговорив із главами МЗС країн НАТО ситуацію в Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю, 4 березня, провів зустріч із міністрами закордонних справ країн НАТО.

"Сьогоднішня зустріч з моїми колегами-міністрами закордонних справ НАТО мала важливе значення, оскільки ми продовжуємо консультуватися з нашими союзниками та європейськими партнерами щодо війни, яку Росія розпочала проти України. Ми єдині у відповіді на агресію Росії і ми залишаємося єдиними з Україною", - написав Блінкен у соцмережі Twitter.

Джерело: https://twitter.com/SecBlinken/status/1499762807948128261

Теги: #сша #нато #зустріч
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:34 04.03.2022
Блінкен: Якщо ми дозволимо Путіну безкарно заперечувати принципи світового порядку, це відкриє скриньку Пандори проблем для всього світу

Блінкен: Якщо ми дозволимо Путіну безкарно заперечувати принципи світового порядку, це відкриє скриньку Пандори проблем для всього світу

15:50 04.03.2022
РФ вводить в Україну важче озброєння - Столтенберг

РФ вводить в Україну важче озброєння - Столтенберг

15:38 04.03.2022
Запровадження над Україною безпольотної зони могло б призвести до повномасштабної війни в Європі – генсек НАТО

Запровадження над Україною безпольотної зони могло б призвести до повномасштабної війни в Європі – генсек НАТО

15:09 04.03.2022
Столтенберг: Союзники погоджуються, що літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором

Столтенберг: Союзники погоджуються, що літаки НАТО не мають діяти над українським повітряним простором

14:00 04.03.2022
Посольство США: Напад РФ на Запорізьку АЕС є військовим злочином

Посольство США: Напад РФ на Запорізьку АЕС є військовим злочином

12:21 04.03.2022
"Укрпошта" з 8 березня відновить авіасполучення зі США

"Укрпошта" з 8 березня відновить авіасполучення зі США

12:13 04.03.2022
Екскомандувач НАТО в Європі та ексспецпредставник США в Україні закликають Вашингтон терміново допомогти Києву постачанням авіації та частковим "закритим небом"

Екскомандувач НАТО в Європі та ексспецпредставник США в Україні закликають Вашингтон терміново допомогти Києву постачанням авіації та частковим "закритим небом"

07:34 04.03.2022
Байден закликав РФ припинити свої військові дії в районі Запорізької АЕС та дозволити пожежним і аварійно-рятувальним службам доступ до місця

Байден закликав РФ припинити свої військові дії в районі Запорізької АЕС та дозволити пожежним і аварійно-рятувальним службам доступ до місця

07:20 04.03.2022
Громадяни України, які перебувають у США, зможуть не покидати країну - ЗМІ

Громадяни України, які перебувають у США, зможуть не покидати країну - ЗМІ

07:14 04.03.2022
До 30 тис. українців дозволено залишатися в США до 1,5 років - ЗМІ

До 30 тис. українців дозволено залишатися в США до 1,5 років - ЗМІ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ДСНС: У селі Мархалівка Київської області внаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей, троє з яких - діти

Комендантська година у Києві у вихідні триватиме щоночі з 20:00 до 07:00 - КМДА

Сайт із пропозиціями розміщення переселенців доповнився блоком із пропозиціями підвезення – МВС

ВР дозволила розпочати процес експропріації власності РФ на території України

РФ вводить в Україну важче озброєння - Столтенберг

ОСТАННЄ

Рятувальники здійснюють в Охтирці роботи на місці російського авіаудару по ТЕЦ

Зеленський і Мішель обговорили безпеку АЕС, посилення санкцій проти РФ та членство України в ЄС

Російські військові викрадають авто з салонів на окупованих територіях для проникнення до Києва й Одеси - Центр протидії дезінформації

Ткаченко закликає міністрів культури ЄС підтримати трансляцію українського об'єднаного телеканалу "#UAразом"

Johnson Matthey відкрила фонд у Польщі для підтримання біженців з України, висловила сподівання на мирне закінчення конфлікту

ДСНС: У селі Мархалівка Київської області внаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей, троє з яких - діти

Інформація про захоплення окупантами телевежі в Мелітополі та трансляцію з неї російського телебачення не відповідає дійсності - Держспецзв'язку

У двір президентської дачі в Конча-Заспі впав уламок ракети - прессекретар Никифоров

Уже 1 млн українців перетнув кордони країн ЄС – Боррель

Іще 85 дітей із вразливих категорій із супровідниками виїхали з Черкаської та Кіровоградської областей до Польщі - Мінсоцполітики

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА