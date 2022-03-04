Блінкен обговорив із главами МЗС країн НАТО ситуацію в Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю, 4 березня, провів зустріч із міністрами закордонних справ країн НАТО.

"Сьогоднішня зустріч з моїми колегами-міністрами закордонних справ НАТО мала важливе значення, оскільки ми продовжуємо консультуватися з нашими союзниками та європейськими партнерами щодо війни, яку Росія розпочала проти України. Ми єдині у відповіді на агресію Росії і ми залишаємося єдиними з Україною", - написав Блінкен у соцмережі Twitter.

Джерело: https://twitter.com/SecBlinken/status/1499762807948128261