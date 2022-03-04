Microsoft призупиняє продаж в РФ на тлі війни в Україні, співпрацює з українськими фахівцями з кібербезпеки

Корпорація Microsoft Corp. призупиняє продаж нових продуктів та послуг у Росії, йдеться в блозі корпорації з посиланням на її президента Бреда Сміта.

"Повідомляємо, що ми призупиняємо нові продажі продуктів і послуг Microsoft у Росії", - йдеться в повідомленні.

Крім того, наразі корпорація працює в координації та тісній співпраці з владою США, ЄС та Великої Британії та "зупиняє більшу частину напрямів бізнесу в РФ відповідно до санкційних рішень влади".

"У міру розвитку ситуації" корпорація не виключає, що "прийматиме додаткові кроки", зазначено в заяві Microsoft.

Крім того, корпорація продовжує співпрацю з українськими фахівцями з кібербезпеки - із захисту від атак хакерів з боку РФ.

У російській пресслужбі Microsoft отримати коментар не вдалося.

Раніше аналогічні заяви зробили компанії SAP, Intel та Oracle.

Зокрема, наприклад, гендиректор SAP CE Крістіан Кляйн заявляв про зупинення бізнесу компанії в РФ через санкції та про призупинення всіх продажів послуг та продуктів SAP у РФ. Водночас жодних подробиць про зупинення своєї діяльності РФ компанія не повідомляла.

Пізніше в "САП СНД" (російська "дочка" SAP) "Інтерфаксу" повідомили, що компанія продовжує підтримувати наявних клієнтів у рамках договірних зобов'язань тією мірою, наскільки це дають змогу санкції та обмеження експортного контролю.

"Ми поставили на паузу укладання нових контрактів у Росії", - сказали в компанії.