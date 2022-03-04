Події

16:53 04.03.2022

Microsoft призупиняє продаж в РФ на тлі війни в Україні, співпрацює з українськими фахівцями з кібербезпеки

1 хв читати

Корпорація Microsoft Corp. призупиняє продаж нових продуктів та послуг у Росії, йдеться в блозі корпорації з посиланням на її президента Бреда Сміта.

"Повідомляємо, що ми призупиняємо нові продажі продуктів і послуг Microsoft у Росії", - йдеться в повідомленні.

Крім того, наразі корпорація працює в координації та тісній співпраці з владою США, ЄС та Великої Британії та "зупиняє більшу частину напрямів бізнесу в РФ відповідно до санкційних рішень влади".

"У міру розвитку ситуації" корпорація не виключає, що "прийматиме додаткові кроки", зазначено в заяві Microsoft.

Крім того, корпорація продовжує співпрацю з українськими фахівцями з кібербезпеки - із захисту від атак хакерів з боку РФ.

У російській пресслужбі Microsoft отримати коментар не вдалося.

Раніше аналогічні заяви зробили компанії SAP, Intel та Oracle.

Зокрема, наприклад, гендиректор SAP CE Крістіан Кляйн заявляв про зупинення бізнесу компанії в РФ через санкції та про призупинення всіх продажів послуг та продуктів SAP у РФ. Водночас жодних подробиць про зупинення своєї діяльності РФ компанія не повідомляла.

Пізніше в "САП СНД" (російська "дочка" SAP) "Інтерфаксу" повідомили, що компанія продовжує підтримувати наявних клієнтів у рамках договірних зобов'язань тією мірою, наскільки це дають змогу санкції та обмеження експортного контролю.

"Ми поставили на паузу укладання нових контрактів у Росії", - сказали в компанії.

Теги: #microsoft #росія #продаж
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:25 04.03.2022
Johnson Matthey відкрила фонд у Польщі для підтримання біженців з України, висловила сподівання на мирне закінчення конфлікту

Johnson Matthey відкрила фонд у Польщі для підтримання біженців з України, висловила сподівання на мирне закінчення конфлікту

16:56 04.03.2022
Третій раунд переговорів України та РФ може відбутися завтра чи післязавтра - Подоляк

Третій раунд переговорів України та РФ може відбутися завтра чи післязавтра - Подоляк

16:51 04.03.2022
Швейцарія забороняє експорт до РФ товарів для нафтової, авіаційної та космічної галузей

Швейцарія забороняє експорт до РФ товарів для нафтової, авіаційної та космічної галузей

16:37 04.03.2022
Третій раунд переговорів України та РФ може відбутися завтра чи післязавтра - Подоляк

Третій раунд переговорів України та РФ може відбутися завтра чи післязавтра - Подоляк

16:00 04.03.2022
ВР дозволила розпочати процес експропріації власності РФ на території України

ВР дозволила розпочати процес експропріації власності РФ на території України

15:00 04.03.2022
FATF має намір посилити контроль потоків грошей із Росії, щоб перешкодити обходу санкцій - ЗМІ

FATF має намір посилити контроль потоків грошей із Росії, щоб перешкодити обходу санкцій - ЗМІ

14:44 04.03.2022
Єврокомісія припиняє науково-дослідну співпрацю з РФ

Єврокомісія припиняє науково-дослідну співпрацю з РФ

14:15 04.03.2022
Єврокомісія припинила дію програм транскордонного співробітництва з Росією та Білоруссю

Єврокомісія припинила дію програм транскордонного співробітництва з Росією та Білоруссю

13:27 04.03.2022
МАГАТЕ планує фізичні перевірки атомних об'єктів в Україні, але не зараз - Гроссі

МАГАТЕ планує фізичні перевірки атомних об'єктів в Україні, але не зараз - Гроссі

12:21 04.03.2022
Японське рейтингове агентство знизило рейтинг Росії на 5 ступенів – до "В+"

Японське рейтингове агентство знизило рейтинг Росії на 5 ступенів – до "В+"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ДСНС: У селі Мархалівка Київської області внаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей, троє з яких - діти

Блінкен обговорив із главами МЗС країн НАТО ситуацію в Україні

Уже 1 млн українців перетнув кордони країн ЄС – Боррель

Комендантська година у Києві у вихідні триватиме щоночі з 20:00 до 07:00 - КМДА

Сайт із пропозиціями розміщення переселенців доповнився блоком із пропозиціями підвезення – МВС

ОСТАННЄ

Після скасування воєнного стану автовласники зі знаками на платному зберіганні закріплять їх на свої машини – МВС

Зеленський поінформував президента Єврокомісії про ядерний тероризм РФ

"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні поїзди на захід країни

Російські війська вибито з Миколаєва, тривають бої на околицях – голова Миколаївської ОДА

Міжнародні агентства, які формують рейтинги університетів, підтвердили готовність виключити російські виші - Міносвіти

"Укренерго" просить споживачів не відключати світло у відповідь на фейкові акції

Рятувальники здійснюють в Охтирці роботи на місці російського авіаудару по ТЕЦ

Зеленський і Мішель обговорили безпеку АЕС, посилення санкцій проти РФ та членство України в ЄС

Блінкен: Якщо ми дозволимо Путіну безкарно заперечувати принципи світового порядку, це відкриє скриньку Пандори проблем для всього світу

Російські військові викрадають авто з салонів на окупованих територіях для проникнення до Києва й Одеси - Центр протидії дезінформації

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА