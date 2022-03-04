Голова партії "Слуга народу" спростувала фейк окупантів про те, що Зеленський нібито залишив Україну

Інформація окупантів про те, що президент України Володимир Зеленський нібито залишив країну, не відповідає дійсності, заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Херсонщина! Окупанти видали черговий фейк про те, що президент Володимир Зеленський залишив Україну. Це не правда", - написала вона у своєму Telegram-каналі.

Шуляк наголосила, що глава держави перебуває у Києві.

"Він зі своїм народом! Те, що окупанти транслюють на Херсонщині, - брехня", - зазначила парламентарій.

Джерело: https://t.me/Shpylka_Shuliak/334