Шансів захопити Київ у Путіна немає, переконаний Порошенко

П'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко заявив про те, що російська армія і президент РФ Володимир Путін не мають шансів захопити Київ.

"В Україні ми просто хочемо бути вільними. Ми хочемо бути демократичними. Ми хочемо бути європейцями… Ми ніколи не здаємося. Шансів, що Путіну віддадуть Київ, немає. Ми добре організовані та згуртовані", – сказав Порошенко в інтерв'ю польському телеканалу, яке наводить пресслужба партії "Європейська солідарність".

Він зазначив, що багато російських солдатів уже загинули в боях на території України.

"Путін цього не визнає, він не визнає цих даних. Це ще один доказ того, що він брехун. Руїни українських міст, від Харкова до Ірпеня, від Херсона до Бучі, показують, що це схоже на Другу світову війну. Це свідчення того, що Путін постане перед Міжнародним кримінальним трибуналом в Гаазі і буде ув’язнений за воєнні злочини", – переконаний Порошенко.

П'ятий президент додав, що росіяни "платитимуть" за кожного українського солдата та мирного жителя.

"Українці готові захищати свою землю, воювати з росіянами. Це найбільший сюрприз не тільки для Путіна. Я знаю генерала з однієї з країн НАТО. У найкращій ситуації, за його словами, українські Збройні сили здатні протистояти другій за величиною армії світу – російської армії – до 72 годин. Сьогодні минуло вісім днів з початку війни", – зазначив нардеп.

Він закликав союзників України запровадити максимально жорсткі, "пекельні" санкції проти Путіна.

"Виключення SWIFT не для кількох банків, а для всіх російських банків. Ембарго на російський експорт. Виключити всі кредитні картки для всіх росіян. Вони повинні відчути, наскільки небезпечно для них підтримувати Путіна", – наголосив Порошенко.