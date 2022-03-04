Події

13:25 04.03.2022

Шансів захопити Київ у Путіна немає, переконаний Порошенко

2 хв читати
Шансів захопити Київ у Путіна немає, переконаний Порошенко

П'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко заявив про те, що російська армія і президент РФ Володимир Путін не мають шансів захопити Київ.

"В Україні ми просто хочемо бути вільними. Ми хочемо бути демократичними. Ми хочемо бути європейцями… Ми ніколи не здаємося. Шансів, що Путіну віддадуть Київ, немає. Ми добре організовані та згуртовані", – сказав Порошенко в інтерв'ю польському телеканалу, яке наводить пресслужба партії "Європейська солідарність".

Він зазначив, що багато російських солдатів уже загинули в боях на території України.

"Путін цього не визнає, він не визнає цих даних. Це ще один доказ того, що він брехун. Руїни українських міст, від Харкова до Ірпеня, від Херсона до Бучі, показують, що це схоже на Другу світову війну. Це свідчення того, що Путін постане перед Міжнародним кримінальним трибуналом в Гаазі і буде ув’язнений за воєнні злочини", – переконаний Порошенко.

П'ятий президент додав, що росіяни "платитимуть" за кожного українського солдата та мирного жителя.

"Українці готові захищати свою землю, воювати з росіянами. Це найбільший сюрприз не тільки для Путіна. Я знаю генерала з однієї з країн НАТО. У найкращій ситуації, за його словами, українські Збройні сили здатні протистояти другій за величиною армії світу – російської армії – до 72 годин. Сьогодні минуло вісім днів з початку війни", – зазначив нардеп.

Він закликав союзників України запровадити максимально жорсткі, "пекельні" санкції проти Путіна.

"Виключення SWIFT не для кількох банків, а для всіх російських банків. Ембарго на російський експорт. Виключити всі кредитні картки для всіх росіян. Вони повинні відчути, наскільки небезпечно для них підтримувати Путіна", – наголосив Порошенко.

Теги: #порошенко #київ #впевненість
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:09 04.03.2022
Лікарні та пологові будинки в Києві працюють, із початку війни в Києві народилися 390 дітей та один лемур – Кличко

Лікарні та пологові будинки в Києві працюють, із початку війни в Києві народилися 390 дітей та один лемур – Кличко

13:01 04.03.2022
У Києві організовано спецдопомогу хворим із ендокринною патологією, включаючи діабет - КМДА

У Києві організовано спецдопомогу хворим із ендокринною патологією, включаючи діабет - КМДА

12:56 04.03.2022
Кличко: Київ живе в умовах воєнного стану, ми готуємось до оборони

Кличко: Київ живе в умовах воєнного стану, ми готуємось до оборони

12:08 04.03.2022
Київ просить інтернет-провайдерів підключити до Wi-Fi бомбосховища міста

Київ просить інтернет-провайдерів підключити до Wi-Fi бомбосховища міста

10:29 04.03.2022
КМДА: ніч у Києві минула спокійно, гуманітарному штабу потрібні волонтери

КМДА: ніч у Києві минула спокійно, гуманітарному штабу потрібні волонтери

21:37 03.03.2022
Медустанови столиці працюють, медикаментів і донорської крові достатньо - КМДА

Медустанови столиці працюють, медикаментів і донорської крові достатньо - КМДА

20:57 03.03.2022
"Київтеплоенерго" ліквідувало пошкодження тепломережі біля залізничного вокзалу - КМДА

"Київтеплоенерго" ліквідувало пошкодження тепломережі біля залізничного вокзалу - КМДА

19:02 03.03.2022
СБУ затримала зрадника, причетного до ракетного обстрілу телевежі в Києві

СБУ затримала зрадника, причетного до ракетного обстрілу телевежі в Києві

18:51 03.03.2022
Усі показники водопровідної води в Києві в межах норми – Київводоканал

Усі показники водопровідної води в Києві в межах норми – Київводоканал

15:23 03.03.2022
Сміттєвози у Києві працюють у штатному режимі, але КМДА просить викидати насамперед органіку

Сміттєвози у Києві працюють у штатному режимі, але КМДА просить викидати насамперед органіку

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Херсонщині російські окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та "Київстар" - ОВА

Глава МАГАТЕ спростував обвинувачення РФ на адресу України про нібито розробку ядерної зброї

Російські окупанти змінюють тактику своїх дій в Україні, слід очікувати комплексного та масштабного поширення ворогом фейкових новин – Генштаб ЗСУ

Російська армія вичерпала основну частину оперативних резервів під час вторгнення в Україну - Генштаб ЗСУ

Трофейна техніка буде використана проти окупантів - Арахамія

ОСТАННЄ

Черги легкових авто та пішоходів на пунктах пропуску до ЄС та Молдови майже відсутні – Держприкордонслужба

У Львові не працюють стаціонарні телефони - Садовий

В Україні створено гуманітарний штаб із координації гумдопомоги та логістичні центри в сусідніх країнах - заступник голови ОП

МАГАТЕ планує фізичні перевірки атомних об'єктів в Україні, але не зараз - Гроссі

Ліквідацію пожежі після авіаудару в Очакові призупинено через обстріл - ДСНС

На Херсонщині російські окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та "Київстар" - ОВА

Оператор діалізних центрів DaVita Poland готує діалізні центри для прийому пацієнтів-біженців із України

Глава МАГАТЕ спростував обвинувачення РФ на адресу України про нібито розробку ядерної зброї

Гуманітарна ситуація у Маріуполі напружена, вирішують питання встановлення гуманітарних коридорів - Арестович

Російські окупанти змінюють тактику своїх дій в Україні, слід очікувати комплексного та масштабного поширення ворогом фейкових новин – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА