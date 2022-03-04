Трофейна техніка буде використана проти окупантів - Арахамія

Захисники України можуть використати трофейну техніку та озброєння для відсічі окупанту, повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Наша держава займає однозначну позицію: техніка та озброєння, здобуті в бою, або які були кинуті агресором, на період військового стану можуть використовуватись і мають залучатися нашими силами оборони для захисту нашої території і громадян", - написав Арахамія у Facebook у п'ятницю.

За його словами, після перемоги у війні вся трофейна техніка та озброєння будуть відповідним чином враховані та легалізовані, а наразі мають бути негайно використані для оборони.