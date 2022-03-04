Події

11:01 04.03.2022

Найбільші VPN-сервіси відгукнулися на прохання кіберполіції припинити співпрацю з агресором

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Найбільші VPN-сервіси відгукнулися на прохання кіберполіції припинити співпрацю з РФ, фільтрують трафік і блокують пропагандистські сайти РФ.

"Сервіси KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe здійснюють фільтрацію трафіку та блокують пропагандистські сайти РФ. Загалом більше десяти VPN-сервісів надають допомогу кіберполіції, попереджають DDoS-атаки на українські вебресурси", - йдеться в повідомленні Національної поліції України в телеграм-каналі.

Крім того, VPN-сервіси Proton, KeepSolid переказують до 30% власних доходів на потреби української армії.

Сервіс Vpnunlimited надає рік безкоштовного користування своїми послугами для громадян України: https://www.vpnunlimited.com/stop-russian-aggression

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/2066

Теги: #підтримка #vpn #сервіси
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