Джонсон добиватиметься скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН найближчим часом у зв'язку із ситуацією навколо Запорізької АЕС

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що добиватиметься скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН найближчим часом у зв'язку із ситуацією навколо Запорізької атомної електростанції.

"Прем'єр-міністр сказав, що він добиватиметься скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН найближчими годинами і що Велика Британія негайно порушить це питання з Росією та найближчими партнерами", - йдеться у повідомленні на сторінці прем'єр-міністра Великої Британії у Twitter у п'ятницю.

Обидва лідери погодилися, що Росія має припинити свою атаку на АЕС та дозволити безперешкодний до неї доступ аварійно-рятувальних служб.

"Прем'єр-міністр сказав, що безрозсудні дії президента Путіна тепер можуть прямо загрожувати безпеці всієї Європи. Він сказав, що Велика Британія робитиме все можливе, щоб переконатися, що ситуація не погіршуватиметься", - зазначається у повідомленні.

Джерело: https://twitter.com/10DowningStreet/status/1499578323692834822?t=1NPyDnsriUB-GIumplKhug&s=19