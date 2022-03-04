Російські військові захопили підприємство в Роменському районі Сумщини, облаштовують там оборону, тероризують місцеве населення – голова ОВА

Російські військові захопили підприємство біля н.п. Біловодське Роменського району (Сумська обл.), на території якого облаштовують оборону. Окупанти тероризують місцеве населення. Російська авіація бомбардує територію району, повідомив голова Сумської ОВ Дмитро Живицький.

"Наразі у Роменському районі окупантами захоплено МХП "Дружба-Нова", (Кернел) у с. Біловодське. Позавчора вночі колони техніки та військові захопили підприємство в районі. На території самого МХП є техніка, поряд із МХП є склади з буряком. Сьогодні росіяни загнали туди 225 одиниць військової техніки. Є важка техніка, артилерія", – написав Живицький у Фейсбук у ніч на п'ятницю з посиланням на главу Роменської РВА Дениса Ващенка.

Живицький наголосив, що росіяни розстрілюють мирних жителів.

"Люди всі відійшли від них подалі, сидять у підвалах, бо російські орки вже побували у сусідньому селі Біловоди. Приїхали туди на 4 БМП, там стріляли, грабували, погрожували місцевим", – уточнив він.

"Зараз повернулися на базу, вимагають перемовника, СБУ, старосту! Усі бояться до них іти, бо вони стріляють наповал", – повідомив Живицький.

За його словами, окупанти окопалися на території підприємства. Крім того, на даху противник розмістив снайперів, які перебувають там уже третій день. "Встановили озброєння навколо. Риють котлован бульдозерами та тракторами. Вони там або укріплення собі будують, або щось незрозуміле", – наголосив Живицький.

Також голова ОВА повідомив, що у четвер увечері російська авіація бомбила Роменщину, околиці Недригайлова.

Джерело: https://www.facebook.com/Zhyvytskyy