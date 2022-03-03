РФ ввела в Україну 90% підготовлених військ і продовжує намагатися взяти Київ - Білий дім

Росія ввела в Україну 90% підготовлених військ і продовжує намагатися захопити Київ, заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

"Пентагон зазначив, що зараз 90% їхньої військової бойової могутності, заздалегідь підготовленої на українському кордоні, вони зараз в Україні", - сказала Псакі на пресбрифінгу у Вашингтоні в четвер.

Вона наголосила, що Росія продовжує рухатися до своєї кінцевої мети, якою є захоплення Києва та України.

"Вони продовжують робити агресивні кроки й рухатися до їхньої кінцевої мети, якою є захоплення Києва та захоплення країни", - зазначила Псакі.

Прессекретар додала, що США ведуть внутрішні дискусії про те, які кроки є найкращими для деескалації жахливого конфлікту, проте президент США Джо Байден не планує зустрічі, ні взаємодії, ні телефонного дзвінка з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Зараз вони здійснюють вторгнення в суверенну країну і продовжують ескалацію щодня. Ми ніколи не знімемо дипломатію зі столу, але зараз не момент для цього", - зазначила Псакі.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=0mMo37YALrA