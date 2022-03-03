Кулеба назвав черговою галюцинацією твердження голови СЗР РФ про те, що Україна працює над створенням ядерної зброї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував заяву голови Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна про те, що Україна нібито працює над створенням ядерної зброї.

"Чергова російська галюцинація голови СЗР Сергія Наришкіна. Він стверджує, що Україна працює над створенням ядерної зброї, і США знають про це і готові допомогти. Я ще раз спростовую цей хворий фейк. Україна завжди була і залишається відповідальним учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", - написав Кулеба у своєму Twitter у четвер.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1499444139888418825