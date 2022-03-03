Події

18:51 03.03.2022

Усі показники водопровідної води в Києві в межах норми – Київводоканал

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Усі показники водопровідної води в Києві перебувають у межах норми, фахівці контролюють якість цілодобово без вихідних, повідомила пресслужба АК "Київводоканал".

"На сьогодні всі фізико-хімічні та мікробіологічні показники водопровідної води перебувають у межах норми. Кияни щодня отримують безпечну чисту питну воду, що відповідає чинним Державним санітарним правилам та нормам ДСанПіН", – зазначено в повідомленні.

При цьому "Київводоканал" звертає увагу споживачів на необхідність спускання води протягом кількох хвилин перед використанням у разі, якщо в будинку тривалий час були відсутні мешканці.

"Якщо водою в будівлі тривалий час ніхто не користується, вона може застоюватися в трубах. Це може статися, якщо з вашого будинку виїхало багато мешканців, і вибірка води знизилася. Тому якщо ви помітили зміну кольору або запаху води, просто спустіть її протягом кількох хвилин", - пояснює підприємство.

Теги: #вода #київ
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