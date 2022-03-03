Події

16:23 03.03.2022

Інтернет-платформа психологічної допомоги "Розкажи мені" надає підтримку постраждалим від збройної агресії Росії громадянам - ОП

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З метою психологічної підтримки громадян України, які страждають від наслідків збройної агресії Росії, цілодобово працює безкоштовна інтернет-платформа психологічної допомоги "Розкажи мені", повідомляється на сайті Офісу президента.

"Якщо ви відчуваєте тривогу, панічні атаки, є ознаки депресії, залишайте заявку на платформі "Розкажи мені" та чекайте зворотного зв'язку від спеціаліста. Для отримання допомоги потрібно коротко описати свій запит та надіслати заявку через сайт https://tellme.com.ua/", - зазначено у повідомленні.

Проєкт реалізується за підтримки Офісу президента України, Міністерства охорони здоров'я та Інституту когнітивного моделювання.

Модератори платформи роблять підбір спеціалістів. Консультації безкоштовні онлайн.

Крім того, команда Інституту когнітивного моделювання у співпраці з кафедрою медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені Богомольця та спеціалістами проєкту "Друг" розробила бот першої психологічної допомоги - https://t.me/friend_first_aid_bot. Він знадобиться у перші години після травматичної події.

Бот містить рекомендації щодо збереження психологічного здоров'я.

Теги: #підтримка #проєкт #психологічна
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