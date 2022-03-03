Події

15:55 03.03.2022

Прохання про прийняття України до ЄС компетентні обговорювати лідери країн Євросоюзу - Єврокомісія

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Відповідь на прохання президента України Володимира Зеленського прийняти його країну до Євросоюзу у компетенції глав держав та урядів ЄС, заявив офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Ерік Мамер.

"Це питання, яке має вирішуватися на найвищому політичному рівні", - сказав речник у четвер на брифінгу в Брюсселі.

Він послався на роз'яснення глави ЄК Урсули фон дер Ляєн, яка раніше в Бухаресті під час спільної з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом пресконференції повідомила, що лист Зеленського започаткував процес дебатів керівників країн ЄС, предметом яких стане прохання Києва про вступ.

Мамер не став відповідати на уточнювальні запитання щодо можливості зробити виключення для України в обхід традиційної процедури прийому в ЄС або прискореного надання їй статусу кандидата, повторивши декілька разів, що Зеленський своїм листом запустив процес обговорення цього запиту державами-членами Союзу.

Теги: #єс #вступ #процедура
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