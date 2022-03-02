Події

23:32 02.03.2022

Унаслідок вибуху на київському залізничному вокзалі осколкове поранення ноги отримав чоловік

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Унаслідок вибуху біля Центрального залізничного вокзалу міста Києва пошкоджено тепломережу, є постраждалий, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Попередньо встановлено, що від ворожого снаряду пошкоджено тепломережу, будівлю відділу поліції та торговельні заклади, що були поряд", - йдеться в повідомленні в середу ввечері.

Постраждалого чоловіка з осколковим пораненням ноги госпіталізували.

На місці пошкодження працюють спеціалісти профільних служб, які здійснюють ремонтні роботи, правоохоронці.

Поліція продовжуватиме процесуальні дії, а також документуватиме наслідки вибуху.

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/2000

Теги: #київ #війна #тепломережа
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