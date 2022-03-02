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20:45 02.03.2022

США вводять обмеження на експорт до РФ обладнання для видобутку нафти та газу - Білий дім

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США вводять обмеження на експорт до РФ обладнання для видобутку нафти та газу - Білий дім

Адміністрація США запроваджує заходи експортного контролю щодо обладнання, що поставляється до РФ для видобутку нафти і газу, йдеться у заяві Білого дому.

"За допомогою експортного контролю щодо обладнання для видобутку нафти та газу Мінторг запровадить обмеження на експорт технологій, які забезпечували у довгостроковій перспективі нафтопереробні потужності Росії", - наголошується в документі.

У ньому також стверджується, що переробка нафти є ключовим джерелом надходжень коштів на розвиток збройних сил Росії.

Водночас у заяві йдеться, що США та їхні союзники не зацікавлені у зниженні світових постачань енергоресурсів, тому надходження коштів за них виведено з-під дії санкцій.

"Але ми (США - ІФ) та наші союзники поділяємо сильний інтерес у зниженні в довгостроковій перспективі статусу Росії як провідного постачальника енергоресурсів", - зазначено у документі.

Теги: #сша #росія #санкції #обладнання
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